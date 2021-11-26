Определились потенциальные соперники сборной России в финале стыков ЧМ-2022

Завершилась жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира – 2022. Сборная России ранее узнала своего первого соперника — национальную команду Польши. Теперь определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

Напомним, жеребьёвка определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе также были Турция, Северная Македония, Австрия и Чехия. Первый матч Россия сыграет дома, а хозяина поля в потенциальной финальной встрече определит жребий.