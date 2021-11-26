Черышев: рад, что сборная России проведёт оба стыковых матча дома

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.
«Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам. Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам. Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовского. Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — цитирует Черышева пресс-служба РФС.
- 26 ноября 2021
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