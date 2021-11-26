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Черышев: рад, что сборная России проведёт оба стыковых матча дома

Черышев: рад, что сборная России проведёт оба стыковых матча дома
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Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам. Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам. Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовского. Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — цитирует Черышева пресс-служба РФС.

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