Бакаев: хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира!

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Жеребьевку смотрел на телефоне. Были готовы к любому сопернику: не думаю, что на стадии плей-офф остались слабые команды. Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Так что будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четверка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму. Два матча дома — просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира!» — цитирует Бакаева пресс-служба РФС.