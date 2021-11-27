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Фанаты «Ривер Плейта» массово отметили победу клуба в чемпионате Аргентины

Фанаты «Ривер Плейта» массово отметили победу клуба в чемпионате Аргентины
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Болельщики аргентинского «Ривер Плейта» отметили победу клуба в чемпионате страны. Они массово собрались в Буэнос-Айресе в победную для команды ночь.

Напомним, 26 ноября завершился очередной матч чемпионата Аргентины, в котором «Ривер Плейт» принимал «Расинг Авельянеда» в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Голами отметились Брайан Ромеро, который оформил дубль, Агустин Палавесино и Хулиан Альварес.

«Ривер Плейт» досрочно стал чемпионом Аргентины. Команда оторвалась от ближайшего преследователя «Дефенса и Хустисия» на 12 очков.

Команда победила в данном турнире 36-й раз в своей истории. Второе место по этому показателю занимает «Бока Хуниорс».

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