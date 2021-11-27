«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). Ассистировать ему будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. В роли резервного арбитра выступит Роберт Джонс.
«Арсенал» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (6) — на 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший за 12 матчей 29 очков.
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