«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). Ассистировать ему будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. В роли резервного арбитра выступит Роберт Джонс.

«Арсенал» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (6) — на 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший за 12 матчей 29 очков.