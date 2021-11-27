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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 16-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 16-го тура
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Сегодня, 27 ноября, матчем «Урал» — «Сочи» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 16-м туре состоятся следующие восемь встреч:

27 ноября (суббота)

  • «Урал» — «Сочи» (Екатеринбург, 14:00 мск);
  • «Ахмат» — «Ростов» (Грозный, 16:30 мск);
  • «Химки» — «Краснодар» (Химки, 19:00 мск);

28 ноября (воскресенье)

  • «Нижний Новгород» – «Крылья Советов» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
  • «Рубин» – «Динамо» (Казань, 16:30 мск);
  • ЦСКА – «Зенит» (Москва, 19:30 мск);

29 ноября (понедельник)

  • «Уфа» – «Спартак» (Уфа, 17:00 мск);
  • «Арсенал» – «Локомотив» (Тула, 19:00 мск).

После 15 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 33 очка. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (29) и «Сочи» (27).

Турнирная таблица РПЛ
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