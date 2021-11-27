Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 16-го тура

Сегодня, 27 ноября, матчем «Урал» — «Сочи» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 16-м туре состоятся следующие восемь встреч:

27 ноября (суббота)

«Урал» — «Сочи» (Екатеринбург, 14:00 мск);

«Ахмат» — «Ростов» (Грозный, 16:30 мск);

«Химки» — «Краснодар» (Химки, 19:00 мск);

28 ноября (воскресенье)

«Нижний Новгород» – «Крылья Советов» (Нижний Новгород, 14:00 мск);

«Рубин» – «Динамо» (Казань, 16:30 мск);

ЦСКА – «Зенит» (Москва, 19:30 мск);

29 ноября (понедельник)

«Уфа» – «Спартак» (Уфа, 17:00 мск);

«Арсенал» – «Локомотив» (Тула, 19:00 мск).

После 15 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 33 очка. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (29) и «Сочи» (27).