«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в стартовом матче 16-го тура РПЛ

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч «Урал» — «Сочи». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.



На 34-й минуте «Урал» вышел вперёд, отличился полузащитник Рафал Аугустыняк. Но на 68-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа восстановил равновесие. А на 74-й минуте защитник гостей Матео Барач получил красную карточку.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Сочи» за 15 проведённых туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (13) – на 14-й позиции. Лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, который набрал 33 очка.