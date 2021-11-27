Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в стартовом матче 16-го тура РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в стартовом матче 16-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч «Урал» — «Сочи». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.

На 34-й минуте «Урал» вышел вперёд, отличился полузащитник Рафал Аугустыняк. Но на 68-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа восстановил равновесие. А на 74-й минуте защитник гостей Матео Барач получил красную карточку.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Сочи» за 15 проведённых туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (13) – на 14-й позиции. Лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, который набрал 33 очка.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
27 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Аугустыняк – 34'   1:1 Нобоа – 68'
Удаления: нет / Барач – 74'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021