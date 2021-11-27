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Гол Холанда помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Гол Холанда помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»
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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 2-й минуте нидерландский форвард Ваутер Вегорст вывел хозяев вперёд. Впрочем, на 35-й минуте Эмре Джан сравнял счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма Дониэлл Мален вывел «Боруссию» вперёд, а в концовке Эрлинг Холанд, вернувшийся на поле после травмы, закрепил победу дортмундской команды.

«Боруссия» набрала 30 очков и вышла на первое место в таблице, обогнав «Баварию» (28), которая ещё не сыграла в этом туре. «Вольфсбург» (20) — 7-й.

В других матчах тура мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Кёльну» (1:4), «Хоффенхайм» разгромил «Гройтер Фюрт» (6:3), «Герта» сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а «Фрайбург» проиграл «Бохуму» (1:2).

Германия - Бундеслига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Вегорст – 2'   1:1 Джан – 35' (пен)   1:2 Мален – 55'   1:3 Холанд – 80'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
4 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Любичич – 55'   1:1 Хофман – 74'   2:1 Ут – 77'   3:1 Дуда – 78'   4:1 Андерссон – 90+3'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
Окончен
3 : 6
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Левелинг – 22'   1:1 Бебу – 32'   1:2 Рюттер – 40'   2:2 Тильман – 46'   2:3 Рюттер – 57'   2:4 Бебу – 62'   2:5 Майерхёфер – 66' (автогол)   3:5 Хргота – 67'   3:6 Бебу – 80'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Линхарт – 51'   1:1 Полтер – 54'   2:1 Пантович – 82'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Рихтер – 40'   1:1 Грегорич – 90+7'
Комментарии
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