«Астон Вилла» обыграла на выезде «Кристал Пэлас»

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился защитник «львов» Мэтт Таргетт, ему ассистировал Эшли Янг.
На 86-й минуте гол забил Джон Макгинн, результативную передачу отдал Анвар Эль-Гази. В добавленное ко второму тайму время защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сократил отставание своей команды в счёте.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный арбитр — Мартин Аткинсон.
«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (16) — на 11-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (29). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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