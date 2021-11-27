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«Астон Вилла» обыграла на выезде «Кристал Пэлас»

«Астон Вилла» обыграла на выезде «Кристал Пэлас»
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился защитник «львов» Мэтт Таргетт, ему ассистировал Эшли Янг.

На 86-й минуте гол забил Джон Макгинн, результативную передачу отдал Анвар Эль-Гази. В добавленное ко второму тайму время защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сократил отставание своей команды в счёте.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный арбитр — Мартин Аткинсон.

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (16) — на 11-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (29). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Таргетт – 15'   0:2 Макгинн – 86'   1:2 Гехи – 90+5'
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