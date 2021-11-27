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«Норвич» и «Вулверхэмптон» разошлись миром в матче английской Премьер-лиги

«Норвич» и «Вулверхэмптон» разошлись миром в матче английской Премьер-лиги
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогали ему ассистенты Тим Вуд и Дерек Итон. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Вулверхэмптон» набрал 20 очков в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» с 9 очками располагается на 19-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.

В 14-м туре АПЛ «канарейки» сыграют на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «волки» примут дома «Бёрнли». Первая встреча состоится 30 ноября, а вторая – 1 декабря.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Комментарии
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