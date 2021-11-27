Ковач сравнил важность Головина для «Монако» с важностью Месси в «Барселоне»
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мыслями о российском полузащитнике команды Александре Головине.
«Головин – важный игрок для «Монако». У нас много важных игроков. В каждой команде есть лидеры, и Головин важен для «Монако».
«Барса» с Месси отличается от «Барсы» без Месси. Это не та команда. Клуб тот же, состав тот же, но отличного игрока нет», – приводит слова Ковача RMC Sport.
В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.
В следующем туре чемпионата Франции «Монако» завтра, 28 ноября, сыграет против «Страсбура» на своём поле.
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