«Валенсия» и «Райо Вальекано» сыграли вничью, Черышев вышел на замену

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 15-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Райо Вальекано». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал полузащитник «летучих мышей» Карлос Солер.
Солер открывает счёт в матче с пенальти:
На 64-й минуте нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон сравнял счёт в матче. На 82-й минуте матча на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, он заменил нападающего Элдера Кошту.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
После 15-ти сыгранных туров в Примере «Райо Вальекано» находится на 5-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. «Валенсия» располагается на 9-м месте в таблице, у команды 19 очков.
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