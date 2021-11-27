«Валенсия» и «Райо Вальекано» сыграли вничью, Черышев вышел на замену

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 15-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Райо Вальекано». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал полузащитник «летучих мышей» Карлос Солер.

Солер открывает счёт в матче с пенальти:

На 64-й минуте нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон сравнял счёт в матче. На 82-й минуте матча на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, он заменил нападающего Элдера Кошту.

Ответный мяч Паласона:

Выход Черышева на замену:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.



После 15-ти сыгранных туров в Примере «Райо Вальекано» находится на 5-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. «Валенсия» располагается на 9-м месте в таблице, у команды 19 очков.