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«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» — 3:3

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» — 3:3
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«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:3.

Уже на старте матча Виктор Классон вывел «Краснодар» вперёд. В середине первого тайма Гжегож Крыховяк мог удвоить преимущество гостей, но не реализовал пенальти.

В начале второй половины «Химки» вырвались вперёд благодаря голам Эльмира Набиуллина и Дениса Глушакова. Вскоре «Краснодар» отыгрался — мяч на счету Реми Кабелла.

На 72-й минуте Александр Долгов вновь вывел «Химки» вперёд, но на 81-й Владимир Ильин сравнял счёт, установив окончательный счёт в матче.

«Краснодар» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 14 баллов, команда располагается на 14-й позиции.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
27 ноября 2021, суббота. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Классон – 6'   1:1 Набиуллин – 54'   2:1 Глушаков – 56'   2:2 Кабелла – 67'   3:2 Долгов – 71'   3:3 Ильин – 80'
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