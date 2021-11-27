«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» — 3:3
Поделиться
«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:3.
Уже на старте матча Виктор Классон вывел «Краснодар» вперёд. В середине первого тайма Гжегож Крыховяк мог удвоить преимущество гостей, но не реализовал пенальти.
В начале второй половины «Химки» вырвались вперёд благодаря голам Эльмира Набиуллина и Дениса Глушакова. Вскоре «Краснодар» отыгрался — мяч на счету Реми Кабелла.
На 72-й минуте Александр Долгов вновь вывел «Химки» вперёд, но на 81-й Владимир Ильин сравнял счёт, установив окончательный счёт в матче.
«Краснодар» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 14 баллов, команда располагается на 14-й позиции.
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
21:38
-
21:26
-
21:01
-
20:55
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:43
-
19:40
-
19:25
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:43
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
17:57
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:07
-
16:53
Партнерский контент