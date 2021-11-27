«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» — 3:3

«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:3.

Уже на старте матча Виктор Классон вывел «Краснодар» вперёд. В середине первого тайма Гжегож Крыховяк мог удвоить преимущество гостей, но не реализовал пенальти.

В начале второй половины «Химки» вырвались вперёд благодаря голам Эльмира Набиуллина и Дениса Глушакова. Вскоре «Краснодар» отыгрался — мяч на счету Реми Кабелла.

На 72-й минуте Александр Долгов вновь вывел «Химки» вперёд, но на 81-й Владимир Ильин сравнял счёт, установив окончательный счёт в матче.

«Краснодар» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 14 баллов, команда располагается на 14-й позиции.