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«Барселона» заинтересована в трансфере лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Барселона» заинтересована в трансфере лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
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Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 21-летнего игрока заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Sport.es с ссылкой на Esport 3.

По информации источника, клуб уже несколько месяцев следит за молодым игроком. Трансфер футболиста обойдётся сине-гранатовым в € 20-25 млн.

Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард сыграл в 18 матчах, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Альварес является лучшим бомбардиром первенства.

Видеообзор матча 14-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Эспаньол»:

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