Глушаков отреагировал на результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мыслями о результате жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира-2022 года для сборной России.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

«Группа равная. Все мысли, наверно, сейчас будут только о поляках. Время покажет, его ещё много. Во-первых, ещё сборы, посмотрим, кто как подготовится. Думаю, надо, чтобы каждый из ребят включил профессионала и готовился к этому важному матчу», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».