Черевченко — о 3:3 с «Краснодаром»: весёлая игра, счёт закономерный

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (3:3) в 16-м туре РПЛ.
«Вкратце, очень весёлая игра. Обилие голов, обилие моментов. Я думаю, что болельщики, которые были на трибунах и смотрели по телевизору, остались довольны игрой. Но я ещё раз повторю, что «Краснодар» играющая команда – она всегда нравилась. Это команда, которая хочет играть в футбол и другим командам даёт играть в футбол. Счёт закономерный.
Замены? Глушаков вышел и забил – значит, удачная замена. Долгов вышел и забил – тоже удачная замена. Я думаю, сегодня замены все сработали.
Глушаков перед игрой тренировался один день. Всего на предыгровой – вчера, поэтому мы договаривались, что он сможет выйти минут на 10-15. Но так сложились обстоятельства, что пришлось выпускать его с первых минут второго тайма. Скоро увидите его на поле с первых минут», – цитирует Черевченко сайт «Химок».
- 28 ноября 2021
-
00:38
- 27 ноября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:09
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:26
-
21:01
-
20:55
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:43
-
19:40
-
19:25
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:43
-
18:42