Черевченко — о 3:3 с «Краснодаром»: весёлая игра, счёт закономерный

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (3:3) в 16-м туре РПЛ.



«Вкратце, очень весёлая игра. Обилие голов, обилие моментов. Я думаю, что болельщики, которые были на трибунах и смотрели по телевизору, остались довольны игрой. Но я ещё раз повторю, что «Краснодар» играющая команда – она всегда нравилась. Это команда, которая хочет играть в футбол и другим командам даёт играть в футбол. Счёт закономерный.



Замены? Глушаков вышел и забил – значит, удачная замена. Долгов вышел и забил – тоже удачная замена. Я думаю, сегодня замены все сработали.



Глушаков перед игрой тренировался один день. Всего на предыгровой – вчера, поэтому мы договаривались, что он сможет выйти минут на 10-15. Но так сложились обстоятельства, что пришлось выпускать его с первых минут второго тайма. Скоро увидите его на поле с первых минут», – цитирует Черевченко сайт «Химок».