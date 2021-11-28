Бернарду Силва отреагировал на скандальный матч «Бенфики» в чемпионате Португалии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал результат матча чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой». Напомним, игра была досрочно остановлена в начале второго тайма при счёте 7:0 в пользу «орлов».
«Что это было? Неужели я единственный, кто не понимает, почему игра не была перенесена?» — написал воспитанник «Бенфики» в своём «твиттере».
Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Белененсеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.
В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.
После 12 туров «Беленесеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице, а «Бенфика» занимает первую строчку.
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