Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва отреагировал на скандальный матч «Бенфики» в чемпионате Португалии

Бернарду Силва отреагировал на скандальный матч «Бенфики» в чемпионате Португалии
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал результат матча чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой». Напомним, игра была досрочно остановлена в начале второго тайма при счёте 7:0 в пользу «орлов».

«Что это было? Неужели я единственный, кто не понимает, почему игра не была перенесена?» — написал воспитанник «Бенфики» в своём «твиттере».

Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Белененсеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.

После 12 туров «Беленесеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице, а «Бенфика» занимает первую строчку.

Новость по теме
«Это чёрная страница для футбола страны». Президент «Бенфики» — о матче с «Белененсешем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021