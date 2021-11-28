Оуэн заявил, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов из-за Месси, Мбаппе и Неймара
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался об игре нападающих «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара в матчах группового этапа Лиги чемпионов.
«Команды такого уровня не могут позволять всем форвардам оставаться впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали. У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой. Чтобы завоёвывать титулы, нельзя позволять такому происходить. Поэтому «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов», — приводит слова Оуэна Talksport со ссылкой на BT Sport.
Напомним, сегодня, 28 ноября, «ПСЖ» проведёт свой матч в рамках французской Лиги 1. В игре 15-го тура дома парижане примут «Сент-Этьен».
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