Оуэн заявил, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов из-за Месси, Мбаппе и Неймара

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался об игре нападающих «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Команды такого уровня не могут позволять всем форвардам оставаться впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали. У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой. Чтобы завоёвывать титулы, нельзя позволять такому происходить. Поэтому «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов», — приводит слова Оуэна Talksport со ссылкой на BT Sport.

Напомним, сегодня, 28 ноября, «ПСЖ» проведёт свой матч в рамках французской Лиги 1. В игре 15-го тура дома парижане примут «Сент-Этьен».