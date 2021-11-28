Рангник может помочь «МЮ» в трансфере Холанда

Назначение Ральфа Рангника на пост временного главного тренера «Манчестер Юнайтед» может помочь «Красным дьяволам» в подписании форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Mirror.
Рангник был спортивным директором «РБ Зальцбург», когда в 2019 году клуб подписал контракт с тогда ещё 18-летним форвардом. Решение Ральфа фактически дало Холанду путёвку в большой футбол, поэтому неудивительно, что немец и норвежец находятся в отличных отношениях.
Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны практически всех грандов европейского футбола. Среди фаворитов на его подписание выделяют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 11 матчей на клубном уровне, в которых отметился 14 забитыми мячами и 3 ассистами.
- 28 ноября 2021
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