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«Брентфорд» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Брентфорд» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Брентфорд» — «Эвертон». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Эвертон».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный арбитр: Джон Брукс.

«Брентфорд» набрал 13 очков в 12 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (15) располагается на 12-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (29). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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