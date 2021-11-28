«Нижний Новгород» во 2-й раз в сезоне РПЛ ни разу не ударил в створ ворот

«Нижний Новгород» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0) нанёс только 2 удара по воротам. Это один из самых низких показателей в этом сезоне. Также 2 удара было у «Урала» в матче пятого тура РПЛ с «Динамо» (0:1). Но тогда уральцы с 32-й минуты играли в меньшинстве.

Также нижегородцы во второй раз в сезоне не нанесли ни одного удара в створ ворот команды-соперника.

«Нижний Новгород» набрал 15 очков в 16 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший 33 очка в 15 матчах чемпионата.

Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 5 декабря дома с «Рубином».