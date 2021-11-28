«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Гюндоган открыл счёт в матче

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».
Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган.
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Роберт Джонс.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
«Манчестер Сити» набрал 26 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (23) — на 4-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 29 очков в 12 встречах.
- 28 ноября 2021
-
18:57
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:04
-
17:55
-
17:38
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
15:58
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:29
-
15:17
-
15:00
-
14:51
-
14:50
-
14:40
-
14:20