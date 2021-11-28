«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Гюндоган открыл счёт в матче

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».



Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган.

Гол Гюндогана:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Роберт Джонс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».



«Манчестер Сити» набрал 26 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (23) — на 4-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 29 очков в 12 встречах.