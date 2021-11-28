«Спартак» объявил о кадровых потерях накануне матча с «Уфой»

Московский «Спартак» имеет ряд кадровых потерь в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Красно-белые не смогут рассчитывать в ближайшей игре на Зелимхана Бакаева, Виктора Мозеса и Михаила Игнатова. При этом отмечается, что Йоррит Хендрикс восстановился от повреждения и готов к матчу.
«Помимо игроков, которые восстанавливаются от полученных ранее травм, в столицу Башкирии не полетели Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес.
Футболисты продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт. Такое решение было принято совместно тренерским и медицинским штабами.
В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой», — сообщила пресс-служба «Спартака» на клубном сайте.
Напомним, матч «Уфа» — «Спартак» состоится завтра, 29 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
- 28 ноября 2021
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