«Спартак» объявил о кадровых потерях накануне матча с «Уфой»

Московский «Спартак» имеет ряд кадровых потерь в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Красно-белые не смогут рассчитывать в ближайшей игре на Зелимхана Бакаева, Виктора Мозеса и Михаила Игнатова. При этом отмечается, что Йоррит Хендрикс восстановился от повреждения и готов к матчу.

«Помимо игроков, которые восстанавливаются от полученных ранее травм, в столицу Башкирии не полетели Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес.

Футболисты продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт. Такое решение было принято совместно тренерским и медицинским штабами.

В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой», — сообщила пресс-служба «Спартака» на клубном сайте.

Напомним, матч «Уфа» — «Спартак» состоится завтра, 29 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.