«Боевая ничья». Кержаков — о матче «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0).
«Игра получилась тяжёлой для нас. Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений. Считаю, что получилась боевая ничья. Каких-то явных моментов никто не создал. Были лишь полумоменты и у нас, и у соперника. Так что результат закономерен.
Встречались ли игроки с фанатами перед матчем? Ребята пообщались с болельщиками, услышали пожелания от них не в соцсетях, а вживую. Такие встречи всегда идут на пользу», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Нижнего Новгорода».
«Нижний Новгород» набрал 15 очков в 16 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший 33 очка в 15 матчах чемпионата.
Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 5 декабря дома с «Рубином». «Крылья Советов» 4 декабря встретятся в Самаре с ЦСКА.
- 28 ноября 2021
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