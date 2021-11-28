Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал нулевую ничью в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Встреча команд завершилась со счётом 0:0.

«Конечно, мы и настраивались, и то, как сложилась игра, заставляло нас рассчитывать на три очка. Соперник играл очень плотно в обороне, мы вообще не нашли пространства. Поэтому и не смогли наиграть на гол. Он был близок, но плотная и низкая оборона не позволила нам создать явный момент. Один из вариантов ведения такой игры мы предполагали и готовились к такому развитию ситуации. Но одно дело тренировать, а другое – вскрыть такую эшелонированную оборону. Конечно, хотелось бы больше моментов создать. Нам надо было немного растащить соперника, сыграть быстрее. Но не получилось, соперник хорошо оборонялся, быстро садился в оборону. Самое главное – последний штрих у нас не получился.

Две потери в опорной зоне? Конечно, несколько перестроений, которые были у нас, не усилили игру. Потому что люди меняют свою позицию. Мы закрыли не Витюговым перестроения. Горшков сыграл в опорной зоне. Якуба только что после травмы, он был ещё не готов. Кроме двух дисквалифицированных игроков, Денис был единственным нашим опорником, а он был готов минут на 20-25. Такое время он и получил. В целом у нас есть несколько универсальных футболистов, готовых играть на нескольких позициях. Юра Горшков, считаю, провёл неплохой матч. Он универсальный игрок. У него был опыт игры в этой позиции 2-3 года назад. Сегодня, когда все 90 минут пришлось тут играть, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к этой позиции. У нас все провели хороший матч, никто не выпадал. Было много брака, случайности. Преимущество у нас было. Но самое главное в этой игре было, конечно, побеждать.

Очень трудно прогнозировать всё заранее. 5 замен, наверное, сделаны, потому что мне хотелось, чтобы мы были в атаке быстрее. Есть энергозатратные позиции. Поэтому часто замены касаются даже наших лидеров. Но тем не менее мы должны понимать, что игра на игру не приходится. От состояния до травм. Много причин, по которым проходит та или иная замена», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».