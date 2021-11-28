«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Санчо вывел «красных дьяволов» вперёд

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо.

Гол Санчо:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Лондонский «Челси» набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (17) — на 10-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».