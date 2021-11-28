Гендиректор «Зенита»: мы не делим команды на московские и другие. Главное — побеждать

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:0).

«Тяжёлая игра с соперником, который хотел победить. Самое главное — три очка. Повержен очередной московский клуб? Мы не делим команды на московские или какие-то другие. Главное — побеждать.

Что значит – игра с «Мальмё» не понравилась? Она принесла место в евровесне. Считается ли успехом? Мы три года не играли в плей-офф, поэтому да. Сейчас готовимся к «Ростову», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура нынешнего розыгрыша РПЛ проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Московский ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 туров.