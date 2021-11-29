Гарри Кейн обратился к паре, которая 31 час добиралась до стадиона, а игру отменили

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отреагировал на твит болельщика «шпор», который вместе с супругой прибыл в Англию из Далласа (США), чтобы посетить матч Премьер-лиги с «Бёрнли». Игра, запланированная на 28 ноября, была отменена из-за сильного снегопада.
В твите болельщик рассказал, что путь занял у них 31 час. Кейн обратился к паре, написав в своём «твиттере»: «Мне только что прислали этот твит. Мне так вас жаль! За вашу преданность в ситуации, когда матч был отменён, я бы хотел пригласить вас на нашу домашнюю игру в качестве моих гостей».
В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейн провёл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Видео гола Кейна в матче с «Ньюкасл Юнайтед»
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