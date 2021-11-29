Анчелотти дал лестную характеристику Винисиусу после победного гола в матче с «Севильей»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад форварда команды Винисиуса Жуниора в победу в матче 15-го тура Примеры с «Севильей». Встреча закончилась со счётом 2:1, бразилец забил победный мяч на 87-й минуте. В нынешнем сезоне Винисиус забил уже 11 мячей во всех турнирах.
«Винисиус — экстраординарный футболист. У него всегда есть нечто особенное в плане работы ногами и физики. Но меня больше всего удивляет, что он забивает такие голы. Он очень силён в дриблинге, игре один в один, но он ещё и забивает подобные мячи.
Он сделал ещё один шаг к тому, чтобы быть одним из лучших футболистов мира. Главное, что он сосредоточен на том, чтобы становиться ещё лучше», — цитирует Анчелотти Marca.
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