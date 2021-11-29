Созин: валить всё на невинных болельщиков ЦСКА нельзя, так они больше не пойдут на футбол

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Задержание всего фанатского сектора ЦСКА – это неправильно. Люди, нарушившие правила поведения, должны понести наказание. Но когда около 500 человек держат на трибуне несколько часов, выводя по 15 человек, а температура вчера на улице была около нуля градусов, нельзя сказать, что полиция и служба безопасности стадиона сработали хорошо. Накажите тех, кто нарушил, если не работали камеры – разберитесь с этим и объясните, почему они не работали. А валить всё на невинных болельщиков ЦСКА нельзя, так они больше никогда не пойдут на футбол. Мы что, хотим футбол без зрителей? Я не призываю жечь и ломать, я призываю к порядку в плане организации. Этого вчера не было», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.