Леонид Федун ответил на вопрос о состоянии здоровья

Президент и владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своём состоянии здоровья. Ранее сообщалось, что бизнесмен перестал посещать матчи московского клуба из-за плохого самочувствия.
«Моё здоровье? Да всё хорошо, всё нормально», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
В октябре ряд СМИ сообщали, что Федун находится на лечении в Германии, у него возникли проблемы с сердцем. Из-за этого врачи запретили ему посещать матчи своего клуба.
Сердечно-сосудистая система Федуна начала работать хуже после того, как он перенёс коронавирус.
В пресс-службе «Спартака» ранее подтверждали, что Федун находится в Германии в связи с вопросами, связанными с состоянием здоровья.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 турах. Москвичи не побеждают в пяти последних матчах в чемпионате России.
- 29 ноября 2021
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