Андрей Федун: Леонид Арнольдович не посещает матчи, потому что плохо себя чувствует

Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал, почему его родственник перестал посещать матчи «Спартака».

«Почему Леонид Арнольдович перестал посещать матчи «Спартака»? Плохо себя чувствует», — передаёт слова Андрея Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).



В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.