Двоих фанатов ЦСКА оставили в ОВД до 30 ноября. На эту дату перенесли суд

Сестра фаната ЦСКА Юлия рассказала, что её брата и его друга, задержанных после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2), оставили в ОВД до 30 ноября.

«Моего брата и друга оставили до завтра в ОВД. Не совсем понятно, на каком основании. Друг брата — специальный субъект, член избирательной комиссии, это на что-то влияет. Брату разрешили позвонить, их там не поят и не кормят, даже воды не дают. Сейчас поеду к ним, везу еду и воду. Это что-то невероятное! Мне кажется, они единственные, кого вообще оставили. Говорят, что завтра будет суд, но во сколько, будет ли вообще — непонятно. Суммарно их держат уже около 16 часов. Сейчас буду звонить адвокату, но думали, что сегодня уже выпустят», — сказала Юлия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.