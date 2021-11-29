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Созин: за случившееся вчера с болельщиками надо спрашивать и с руководителей стадиона ЦСКА

Созин: за случившееся вчера с болельщиками надо спрашивать и с руководителей стадиона ЦСКА
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Футбольный эксперт Андрей Созин выразил мнение, согласно которому руководство стадиона «ВЭБ Арена» в Москве также должно нести ответственность за файер-шоу на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Ответственность за произошедшее вчера после игры ЦСКА должна лежать не только на болельщиках. Безопасность должна гарантировать служба безопасности стадиона. Если не работали камеры, если болельщики принесли так много пиротехники, то вопрос: «Как такое возможно?» надо адресовать именно ей. Если спрашиваете с болельщиков, то за случившееся вчера с ними надо спрашивать и с руководителей стадиона ЦСКА – они ведь не сумели обеспечить безопасность на стадионе», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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