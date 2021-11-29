Томас Тухель объяснил ужасную ошибку Жоржиньо, приведшую к голу Джейдона Санчо
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ужасную ошибку полузащитника Жоржиньо в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Чемпион Европы 2020 года крайне неудачно обработал мяч в центре поля после выноса. Отскоком воспользовался Джейдон Санчо, открывший счёт в игре.
«Жоржиньо неправильно оценил ситуацию. Думаю, ему помешал свет прожекторов. Такое случается. Требуется мужество и характер, чтобы не реагировать на подобные вещи по ходу матча. Требуется мужество, чтобы решиться затем пробить пенальти. Я очень рад, что он это сделал», — приводит слова Тухеля Goal.
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