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Каррагер: в последнее время у «Манчестер Юнайтед» не было плана, а у Рангника он есть

Каррагер: в последнее время у «Манчестер Юнайтед» не было плана, а у Рангника он есть
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Немец будет работать с командой до конца сезона.

«Думаю, назначение Рангника — позитивный шаг в плане того, в какой футбол он хочет играть. В данный момент его задача состоит в том, чтобы «Манчестер Юнайтед» попал в Лигу чемпионов.

Но самая главная задача Рангника — найти следующего тренера. Главные люди клуба будут прислушиваться к его советам. Он хочет, чтобы следующий тренер соответствовал его стилю. «Манчестер Юнайтед» нужен Рангник, потому у него есть чёткое представление о том, что он хочет делать. В последнее время у «МЮ» не было понимания того, что они делают.

Не существует точной науки, как выиграть футбольный матч — есть разные способы. Просто у «Манчестер Юнайтед» не было чёткого плана, а у этого человека он есть.

Проблема в том, что пять или шесть игроков не впишутся в подобный стиль», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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