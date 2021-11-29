«Спартак» не побеждает в РПЛ уже 6 матчей подряд

Сегодня, 29 ноября, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Красно-белые спаслись от поражения на 90+4-й минуте матча благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Для красно-белых это уже шестой матч чемпионата России подряд, в котором они не могут победить.
В предыдущих пяти матчах РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также уступил «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2).
На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах.
Примечательно, что в Лиге Европы «Спартак» показывает более убедительные результаты. Команда Руя Витории дважды обыграла «Наполи» (3:2 и 2:1), а также сыграла вничью с «Лестером» (1:1). Даже в проигрышном матче с «лисами» (3:4) «Спартак» сумел навязать борьбу.
- 29 ноября 2021
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