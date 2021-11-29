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Кин — о Рангнике в «МЮ»: главное найти преемника и заставить Фернандеша и Роналду работать

Кин — о Рангнике в «МЮ»: главное найти преемника и заставить Фернандеша и Роналду работать
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о назначении на пост главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника. Немец будет работать с командой до конца сезона.

«Я не против назначения. Главное – найти хорошего тренера, который придёт после Рангника, и заставить таких игроков, как Фернандеш и Роналду, начать работать. У «Ман Юнайтед» талантливые игроки, но им нужен тренер.

Надеемся, что назначение Рангника станет прорывом. Мы сможем посмотреть за этим в течение следующих нескольких лет. Тогда можно будет понять, кто пришёл в клуб.

Будем рассчитывать, что он придёт и начнёт принимать правильные решения, привлекать на работу специалистов, а не просто знакомых или хороших людей. Нужно работать с теми, кто хорошо справляется со своими задачами», — цитирует Кина Sky Sports.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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