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«Добро пожаловать в величайший клуб мира». Невилл поприветствовал Рангника в «МЮ»

«Добро пожаловать в величайший клуб мира». Невилл поприветствовал Рангника в «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поприветствовал нового главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника. Немец будет работать с командой до конца сезона.

«Добро пожаловать в величайший футбольный клуб мира, Ральф Рангник. Контракт на шесть месяцев в качестве тренера команды и на два года в качестве менеджера», — написал в «Твиттере» Невилл.

Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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