Червиченко: Рассказову нужно уходить, в «Спартаке» у него уже вряд ли что-то получится

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление защитника Николая Рассказова в матче красно-белых с «Уфой» (1:1) в РПЛ. Рассказов вышел на замену во втором тайме и был удалён на 86-й минуте.



«Все болельщики и специалисты затравили «Спартак» в этом сезоне, игроки потухшие и погашенные. Рассказов на вершине всего этого, от Максименко все отстали и сосредоточились на Николае. Каждая его ошибка – рана, на которую посыпали солью и расковыряли гвоздиком.

Парню нужно уходить, в этой команде у него вряд ли что-то получится. Он не воспринимается болельщиками, они его не любят. Игрок он, может, и неплохой, но толку никакого, каждый эпизод с его участием будет рассматриваться с негативной стороны. Если кому-то прощается привоз пенальти, то на Рассказове будут акцентировать внимание и говорить: он нас похоронил, мы из-за него проиграли. К нему будет всегда двойное или тройное раздражение», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.