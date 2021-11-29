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Первые итоги голосования за «Золотой мяч»: Модрич на 29-м месте, Кейн — на 23-м

Первые итоги голосования за «Золотой мяч»: Модрич на 29-м месте, Кейн — на 23-м
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France Football начал публиковать первые итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Стали известны футболисты, которые попали в третий десяток. Некоторые игроки набрали равное количество очков, поэтому France Football расположил их на одной и той же позиции.

29-е место разделили: Лука Модрич («Реал») и Сесар Аспиликуэта («Челси»).
26-е: Николо Барелла («Интер»), Жерар Морено («Вильярреал»), Рубен Диаш («Реал»).
25-е: Фил Фоден («Манчестер Сити»).
24-е: Педри («Барселона»).
23-е: Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
21-е: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
20-е: Рияд Марез («Манчестер Сити»).

Начало официальной церемонии запланировано на 22:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».

Последним обладателем «Золотого мяча» является Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

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