Неймар — на 16-м месте в голосовании за «Золотой мяч», Стерлинг — на 15-м
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France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Стали известны футболисты, которые заняли места с 19-го по 15-е.
19-е место: Мэйсон Маунт («Челси»).
18-е: Симон Кьер («Милан»).
17-е: Луис Суарес («Атлетико»).
16-е: Неймар («ПСЖ»).
15-е: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
Ранее France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е. Его можно посмотреть на «Чемпионате».
Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».
Последним обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
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