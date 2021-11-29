Неймар — на 16-м месте в голосовании за «Золотой мяч», Стерлинг — на 15-м

France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Стали известны футболисты, которые заняли места с 19-го по 15-е.

19-е место: Мэйсон Маунт («Челси»).

18-е: Симон Кьер («Милан»).

17-е: Луис Суарес («Атлетико»).

16-е: Неймар («ПСЖ»).

15-е: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Ранее France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е. Его можно посмотреть на «Чемпионате».

Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».



Последним обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.