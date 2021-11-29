Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Уфы» Стукалов пнул шапку после промаха Плиева в концовке. Видео

Главный тренер «Уфы» Стукалов пнул шапку после промаха Плиева в концовке. Видео
Комментарии

Официальный «твиттер» телеканала «Матч ТВ» выложил видео с реакцией главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова на промах защитника Константин Плиева в концовке матча со «Спартаком» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

Плиев мог принести «Уфе» победу, но не попал по пустым воротам. Стукалов на эмоциях бросил шапку, а затем пнул её.

Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Николай Рассказов. Однако «Спартак» не сдался и всё-таки сумел сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах. Москвичи не побеждают в шести последних матчах в чемпионате России. «Уфа» занимает 12-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021