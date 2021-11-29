Главный тренер «Уфы» Стукалов пнул шапку после промаха Плиева в концовке. Видео

Официальный «твиттер» телеканала «Матч ТВ» выложил видео с реакцией главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова на промах защитника Константин Плиева в концовке матча со «Спартаком» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
Плиев мог принести «Уфе» победу, но не попал по пустым воротам. Стукалов на эмоциях бросил шапку, а затем пнул её.
Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Николай Рассказов. Однако «Спартак» не сдался и всё-таки сумел сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах. Москвичи не побеждают в шести последних матчах в чемпионате России. «Уфа» занимает 12-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.
- 29 ноября 2021
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