Игрок «Уфы»: после «Спартака» в раздевалке была тишина. Понимали, что упустили победу

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев поделился эмоциями после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Жалко, что в конце вмешался VAR. В нашей команде все хотели победить, обидно. Я не понял, что смотрели, а потом судья сказал, что это момент с падением Соболева. Ну что поделать, судья принял такое решение, хорошо.

В раздевалке была тишина. Все понимали, что упустили победу, и было обидно из-за потери трёх очков. В команде всё отлично, нам нужно просто побеждать. Ничего страшного в том, что почти все голы забивает Агаларов. Дай бог, чтобы Гамид ещё забивал. Без разницы, кто забивает, пусть хоть он все голы забьёт», — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.