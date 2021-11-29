Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохраняет лидерство, «Спартак» по-прежнему 10-й

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 16-го тура.
«Зенит» продолжает уверенно лидировать в РПЛ. На счету санкт-петербургского клуба 36 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 32 очка. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (28).
«Локомотив» (25), несмотря на поражение в 16-м туре, остаётся на четвёртой строчке в турнирной таблице. Такое же количество очков (25) имеет и «Краснодар», занимающий пятое место.
На шестом, седьмом и восьмом местах расположилась плеяда команд, в активе которых по 24 очка – ЦСКА, «Ахмат» и «Крылья Советов» соответственно. Девятое место – казанский «Рубин» (22).
На сенсационно низком для себя 10-м месте по-прежнему идёт московский «Спартак», набравший за 16 матчей всего 20 очков. На три очка отстаёт «Ростов» (17), занимающий 11-ю строчку.
На 12-м месте располагается тульский «Арсенал» (16), который до этого тура был на дне турнирной таблицы. 13-е место – «Уфа» (16). 14-е место – «Нижний Новгород» (15). В зоне вылета – «Химки» (14) и «Урал» (13).
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