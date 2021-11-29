Сёмин — фанатам: для чего вы файеры носите? Пусть футболисты сражаются, а вы болейте

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«У нас запрещены файеры? Запрещены. Поэтому не надо их зажигать. Не надо так поддерживать команду. То, что запрещено, — этого нельзя делать. Приведу пример. Два года назад мальчик с фанатской трибуны пришёл на наш футбол, и ему на руку петарда прилетела — два пальца полностью сожжены. Этого мальчика отвезли в больницу, и я к нему ходил.
Я задаю вопрос: для чего ты ходишь в эту группу, для чего файеры носите? Это же опасно. Лучше между собой соберитесь и сыграйте в футбол, кто лучше — болельщики «Локомотива» или, например, ЦСКА. Вот играйте перед матчем. Вы эмоции дайте футболистам. Пусть они там сражаются, а вы спокойно болейте. Мне не нравится эта ситуация», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».
- 29 ноября 2021
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