Компания братьев Березуцких оказала помощь задержанным фанатам ЦСКА

Егор Коваленко, основатель и генеральный директор сервиса Amulex.ru, акционерами которого являются братья Березуцкие, рассказал о помощи задержанным фанатам московского ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Напомним, фанаты армейского клуба устроили файер-шоу, что не понравилось сотрудникам безопасности стадиона и правоохранительным органам. Болельщиков заблокировали на трибунах, выводили оттуда по частям и доставляли в отделы МВД.
«С утра с нами связались болельщики и попросили помочь. Мы сразу отправили наших адвокатов в ОВД.
Мы исходим из того, что у любого человека есть право на юридическую помощь. Прежде чем обвинять всех огульно, имеет смысл подробно разобраться в случившемся.
Несколько сот человек продержали на холоде на протяжении нескольких часов сначала на улице, затем на стадионе, затем в ОВД. Мы пытаемся сформировать образ российского футбола, вкладываем огромные деньги в проведение чемпионатов, восстановление клубной культуры и репутацию футбола как самого демократичного, массового и справедливого вида спорта.
На фоне этого родители несовершеннолетних, которые вынуждены в три часа ночи в воскресенье забирать своих детей из отделений полиции, вряд ли снова отпустят ребёнка на стадион.
Мы выступаем за соблюдение установленных законом правил и процедур и базовое уважительное отношение ко всем.
Являются ли братья Березуцкие акционерами нашей компании? Это открытая информация. Знаю братьев на протяжении многих лет, много раз убеждался в том, что у нас общие ценности и взгляды, на этом мы и создали бизнес когда-то. Уверен, что и в этом вопросе они разделяют мою точку зрения», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 29 ноября 2021
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