Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компания братьев Березуцких оказала помощь задержанным фанатам ЦСКА

Компания братьев Березуцких оказала помощь задержанным фанатам ЦСКА
Комментарии

Егор Коваленко, основатель и генеральный директор сервиса Amulex.ru, акционерами которого являются братья Березуцкие, рассказал о помощи задержанным фанатам московского ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Напомним, фанаты армейского клуба устроили файер-шоу, что не понравилось сотрудникам безопасности стадиона и правоохранительным органам. Болельщиков заблокировали на трибунах, выводили оттуда по частям и доставляли в отделы МВД.

«С утра с нами связались болельщики и попросили помочь. Мы сразу отправили наших адвокатов в ОВД.
Мы исходим из того, что у любого человека есть право на юридическую помощь. Прежде чем обвинять всех огульно, имеет смысл подробно разобраться в случившемся.

Несколько сот человек продержали на холоде на протяжении нескольких часов сначала на улице, затем на стадионе, затем в ОВД. Мы пытаемся сформировать образ российского футбола, вкладываем огромные деньги в проведение чемпионатов, восстановление клубной культуры и репутацию футбола как самого демократичного, массового и справедливого вида спорта.

На фоне этого родители несовершеннолетних, которые вынуждены в три часа ночи в воскресенье забирать своих детей из отделений полиции, вряд ли снова отпустят ребёнка на стадион.
Мы выступаем за соблюдение установленных законом правил и процедур и базовое уважительное отношение ко всем.

Являются ли братья Березуцкие акционерами нашей компании? Это открытая информация. Знаю братьев на протяжении многих лет, много раз убеждался в том, что у нас общие ценности и взгляды, на этом мы и создали бизнес когда-то. Уверен, что и в этом вопросе они разделяют мою точку зрения», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Новость по теме
Болельщики ЦСКА выступили с заявлением после массовых задержаний за поджигание файеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021