«Челси» — лучший клуб 2021 года
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Лондонский «Челси» признан лучшим клубом 2021 года по версии France Football. Об этом было объявлено на церемонии в Париже.
В этом году «Челси» под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» (1:0). Также «аристократы» завоевали Суперкубок УЕФА.
Добавим, лучшим футболистом года стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он выиграл свой седьмой «Золотой мяч» в карьере. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси» и сборной Италии. Ещё один игрок «Челси», француз Н'Голо Канте, занял пятое место в голосовании.
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