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Линекер — о «Золотом мяче» Месси: великолепная семёрка, он — выдающийся футболист

Линекер — о «Золотом мяче» Месси: великолепная семёрка, он — выдающийся футболист
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с получением «Золотого мяча». Этот приз стал для Месси седьмым в карьере.

«Это великолепная семёрка. Поздравляю Лионеля Месси с очередным «Золотым мячом». Действительно выдающийся футболист и абсолютный пример в этом виде спорта как на поле, так и вне его», — написал Линекер в «Твиттере».

Напомним, второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки.

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