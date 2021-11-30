Левандовски сделал заявление по итогам вручения «Золотого мяча»

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча» за 2021 год. Престижную личную награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, а сам Левандовски занял второе место в списке номинантов.
«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, которые стали обладателями «Золотого мяча»! Поздравляю всех номинированных игроков! Я выиграл награду «Нападающий года».
Ни один игрок не может завоевать престижную индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Левандовски в своём «твиттере».
Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Многие ожидали, что «Золотой мяч» получит именно Роберт.
- 30 ноября 2021
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