Левандовски сделал заявление по итогам вручения «Золотого мяча»

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча» за 2021 год. Престижную личную награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, а сам Левандовски занял второе место в списке номинантов.

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, которые стали обладателями «Золотого мяча»! Поздравляю всех номинированных игроков! Я выиграл награду «Нападающий года».

Ни один игрок не может завоевать престижную индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Левандовски в своём «твиттере».

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Многие ожидали, что «Золотой мяч» получит именно Роберт.